Voith Paper Fabrics India standalone net profit rises 2.25% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.67% to Rs 49.69 croreNet profit of Voith Paper Fabrics India rose 2.25% to Rs 8.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.67% to Rs 49.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales49.6941.18 21 OPM %28.6223.70 -PBDT18.4914.23 30 PBT14.6710.96 34 NP8.198.01 2
