Xelpmoc Design and Tech reports consolidated net loss of Rs 2.00 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 6:38 PM IST
Sales rise 34.94% to Rs 1.12 crore

Net Loss of Xelpmoc Design and Tech reported to Rs 2.00 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.94% to Rs 1.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.120.83 35 OPM %-155.36-239.76 -PBDT-1.55-1.78 13 PBT-1.78-2.10 15 NP-2.00-2.06 3

First Published: Feb 12 2026 | 6:38 PM IST

