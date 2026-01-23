Home / Markets / Capital Market News / Yash Management & Satelite reports consolidated net profit of Rs 0.24 crore in the December 2025 quarter

Yash Management & Satelite reports consolidated net profit of Rs 0.24 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 2:31 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 4.48% to Rs 7.68 crore

Net profit of Yash Management & Satelite reported to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.48% to Rs 7.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.688.04 -4 OPM %1.56-26.99 -PBDT0.27-2.38 LP PBT0.26-2.40 LP NP0.24-2.06 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Cipla consolidated net profit declines 56.97% in the December 2025 quarter

Golden Crest Education & Services standalone net profit declines 28.57% in the December 2025 quarter

Next Mediaworks reports standalone net loss of Rs 1.03 crore in the December 2025 quarter

DLF Q3 PAT rises 14% YoY to Rs 1,203 cr

Bandhan Bank rallies after brokerage raises target price

First Published: Jan 23 2026 | 2:31 PM IST

Explore News

Next Story