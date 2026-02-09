Zydus Lifesciences consolidated net profit rises 1.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 32.34% to Rs 6780.40 croreNet profit of Zydus Lifesciences rose 1.82% to Rs 1042.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1023.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.34% to Rs 6780.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5123.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6780.405123.50 32 OPM %26.7927.08 -PBDT1797.901413.10 27 PBT1438.301184.10 21 NP1042.101023.50 2
