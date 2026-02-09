Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Graphite India reports consolidated net profit of Rs 68.00 crore in the December 2025 quarter

Graphite India reports consolidated net profit of Rs 68.00 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:08 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 22.75% to Rs 642.00 crore

Net profit of Graphite India reported to Rs 68.00 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 20.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.75% to Rs 642.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 523.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales642.00523.00 23 OPM %6.54-1.53 -PBDT148.009.00 1544 PBT124.00-14.00 LP NP68.00-20.00 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Hisar Metal Industries standalone net profit rises 64.63% in the December 2025 quarter

Gothi Plascon (India) standalone net profit rises 5.80% in the December 2025 quarter

EL Forge standalone net profit declines 8.93% in the December 2025 quarter

K P R Mill consolidated net profit rises 3.14% in the December 2025 quarter

Seasons Textiles reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 5:08 PM IST

Explore News

Next Story