Hisar Metal Industries standalone net profit rises 64.63% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.47% to Rs 68.12 croreNet profit of Hisar Metal Industries rose 64.63% to Rs 1.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.47% to Rs 68.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 57.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales68.1257.02 19 OPM %5.174.68 -PBDT2.471.67 48 PBT1.801.09 65 NP1.350.82 65
