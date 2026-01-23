Dividend stocks: Wipro, Persistent Systems, 18 others go ex-date next week
Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend next week, along with their announcement details and record dates
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Ksolves India
|Jan 27, 2026
|Interim Dividend - ₹5
|Jan 27, 2026
|Persistent Systems
|Jan 27, 2026
|Interim Dividend - ₹22
|Jan 27, 2026
|SRF
|Jan 27, 2026
|Interim Dividend - ₹5
|Jan 27, 2026
|United Spirits
|Jan 27, 2026
|Interim Dividend - ₹6
|Jan 27, 2026
|Wipro
|Jan 27, 2026
|Interim Dividend - ₹6
|Jan 27, 2026
|KEI Industries
|Jan 28, 2026
|Interim Dividend - ₹4.5000
|Jan 28, 2026
|K.P. Energy
|Jan 28, 2026
|Interim Dividend - ₹0.2000
|Jan 28, 2026
|KPI Green Energy
|Jan 28, 2026
|Interim Dividend - ₹0.2000
|Jan 28, 2026
|Wendt (India)
|Jan 28, 2026
|Interim Dividend - ₹20
|Jan 28, 2026
|Automobile Corporation of Goa
|Jan 29, 2026
|Interim Dividend - ₹5
|Jan 29, 2026
|IIFL Finance
|Jan 29, 2026
|Interim Dividend - ₹4
|Jan 29, 2026
|Jindal Stainless
|Jan 29, 2026
|Interim Dividend - ₹1
|Jan 29, 2026
|Orient Electric
|Jan 29, 2026
|Interim Dividend - ₹0.7500
|Jan 29, 2026
|Shanthi Gears
|Jan 29, 2026
|Interim Dividend - ₹3
|Jan 29, 2026
|Zensar Technologies
|Jan 29, 2026
|Interim Dividend - ₹2.40
|Jan 29, 2026
|Computer Age Management Services
|Jan 30, 2026
|Interim Dividend - ₹3.5000
|Jan 30, 2026
|Siemens Energy India
|Jan 30, 2026
|Final Dividend - ₹4
|Jan 30, 2026
|Godrej Consumer Products
|Jan 30, 2026
|Interim Dividend
|Jan 30, 2026
|Innova Captab
|Jan 30, 2026
|Interim Dividend
|Jan 30, 2026
|Mastek
|Jan 30, 2026
|Interim Dividend - ₹8
|Jan 30, 2026
First Published: Jan 23 2026 | 1:52 PM IST