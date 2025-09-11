Looking for dividend? Keep an eye on these 79 stocks today; full list here

|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|ABC India
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.50
|Sep 12, 2025
|Advait Energy Transitions
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1.7500
|Sep 12, 2025
|Amines & Plasticizers
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.50
|Sep 12, 2025
|Artefact Projects
|Sep 12, 2025
|Dividend ₹0.50
|Sep 12, 2025
|Basant Agro Tech India
|Sep 12, 2025
|Dividend ₹0.0500
|Sep 12, 2025
|Mrs Bectors Food Specialities
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹3
|Sep 12, 2025
|Bhansali Engineering Polymers
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
|Bharat Rasayan
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1.50
|Sep 12, 2025
|Birla Precision Technologies
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.0500
|Sep 12, 2025
|Caplin Point Laboratories
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹3
|Sep 12, 2025
|Cindrella Hotels
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
|Cochin Shipyard
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹2.2500
|Sep 12, 2025
|Coral India Finance & Housing
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.40
|Sep 12, 2025
|CSL Finance
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹3
|Sep 13, 2025
|Dhanalaxmi Roto Spinners
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1.50
|Sep 12, 2025
|Dutron Polymers
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1.50
|Sep 12, 2025
|Emmbi Industries
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.30
|Sep 13, 2025
|Everest Industries
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹2.50
|Sep 12, 2025
|Fineotex Chemical
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.40
|Sep 13, 2025
|Gallantt Ispat
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1.2500
|Sep 12, 2025
|Gujarat Industries Power Company
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹4.0900
|Sep 12, 2025
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹4.90
|Sep 12, 2025
|Halder Venture
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
|HBL Engineering
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
|HeidelbergCement India
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹7
|Sep 12, 2025
|IL&FS Investment Managers
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.2800
|Sep 12, 2025
|Jagsonpal Pharmaceuticals
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹2.50
|Sep 12, 2025
|Jaysynth Orgochem
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.0500
|Sep 12, 2025
|JTL Industries
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.1250
|Sep 12, 2025
|Kajaria Ceramics
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹4
|Sep 12, 2025
|Kanchi Karpooram
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 13, 2025
|Kiran Vyapar
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 13, 2025
|K.P. Energy
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.10
|Sep 12, 2025
|KP Green Engineering
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.20
|Sep 12, 2025
|KPI Green Energy
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.20
|Sep 12, 2025
|Krsnaa Diagnostics
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹2.7500
|Sep 12, 2025
|Krypton Industries
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
|KSE
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹50
|Sep 13, 2025
|Krishanveer Forge
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹2.50
|Sep 12, 2025
|Lincoln Pharmaceuticals
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹1.80
|Sep 12, 2025
|Mamata Machinery
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.50
|Sep 12, 2025
|Manba Finance
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.2500
|Sep 12, 2025
|Mastek
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹16
|Sep 12, 2025
|Magellanic Cloud
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.0300
|Sep 12, 2025
|MPIL Corporation
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.4500
|Sep 13, 2025
|National Fittings
|Sep 12, 2025
|Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
|Network People Services Technologies
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹2
|Sep 12, 2025
|Northern Spirits
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹0.30
|Sep 12, 2025
|Panchmahal Steel
|Sep 12, 2025
|Final Dividend ₹3
|Sep 12, 2025
|Polymechplast Machines
|Sep 12, 2025
|Dividend ₹1
|Sep 12, 2025
