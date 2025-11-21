Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex at day's low, drops 340 pts; Nifty below 26,100; VIX jumps 10%
Stock Market LIVE Updates: Sensex at day's low, drops 340 pts; Nifty below 26,100; VIX jumps 10%

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, November 21, 2025: The Nifty MidCap index declined 0.62 per cent, and the Nifty SmallCap index 0.75 per cent.

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE, November 21, 2025
Stock Market LIVE Updates, November 21, 2025: Sensex, Nifty were trading lower on Friday

1 min read Last Updated : Nov 21 2025 | 10:17 AM IST
10:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Eicher Motors hits new high, up 7% in 1 week; should you buy or hold?

Stock Market LIVE Updates: Shares of Eicher Motors hit a new high of ₹7,165, gaining 1 per cent on the BSE in Friday’s intra-day trade. In the past one week, the stock price of the parent company of Royal Enfield (RE), a global manufacturer of middleweight motorcycles, has outperformed the market by surging 7 per cent. In comparison, the BSE Sensex and the BSE Auto index were up 1.6 per cent and 0.8 per cent, respectively. READ MORE
 

10:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Capillary Technologies lists at discount

Stock Market LIVE Updates: Capillary Technologies share price made a weak debut on the stock markets on November 21. Capillary Tech shares listed at ₹560 per share vs IPO issue price of ₹577. 

9:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Festive demand boosts jewellery sector

Stock Market LIVE Updates: According to analysts, the early onset of Navratri and Dussehra played a key role in lifting sector performance. The advanced festive calendar helped companies offset a high base from Q2FY25, when jewellery demand had surged after customs duty cuts. Thus, overall value growth in Q2FY26 was healthy, supported by both improved footfalls and higher ticket sizes as gold prices rose sharply READ MORE

9:41 AM

Stock Market LIVE Updates: Sudeep Pharma IPO opens today; should you bid?

Stock Market LIVE Updates: Sudeep Pharma has already garnered ₹268.5 crore from anchor investors on Thursday, November 20, allotting 45,27,823 shares at ₹593 each, as per a circular on the BSE website.
 
The anchor book witnessed participation from a wide spectrum of leading domestic institutions, including SBI Mutual Fund, HDFC MF, ICICI Prudential MF, Nippon India MF, WhiteOak Capital MF, Aditya Birla Sun Life MF, Motilal Oswal MF, Quant MF, Bandhan MF, UTI MF, Edelweiss MF, along with insurers Tata AIA Life Insurance and SBI Life Insurance. READ MORE

9:32 AM

Stock Market LIVE Updates: Benchmarks off lows

Stock Market LIVE Updates: After a lower open, equity benchmark indices were off lows. The BSE Sensex index was around 85,562, levels, down 71 points or 0.08 per cent at 9:30 AM, while the Nifty50 was at 26,155, down 37 points or 0.14 per cent.

In the broader markets, the Nifty MidCap and SmallCap indices were lower by 0.3 per cent each.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Here's how the sectoral indices on the NSE were faring after the markets opened for trading on Friday 
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade lower

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded lower by 0.39 per cent, and 0.27 per cent, respectively.
 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Friday. 
 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 85,347

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Friday's trading session at 85,347.40, lower by 285.28 points or 0.33 per cent. 
 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens at 26,109

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a loss of 82.60 points or 0.32 per cent at 26,109.55. 
 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex sheds 285 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex shed 285.28 points or 0.33 per cent to settle at 85,347.40 in pre-opening session on Friday.
 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty falls 83 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 26,109.55, lower by 82.60 points or 0.32 per cent.
 

9:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher on Friday

Stock Market LIVE Updates: Indian Rupee opened 3 paise stronger on Friday. The domestic currency traded at 88.68 per Dollar at the open vs previous close of 88.71/$

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Sudeep Pharma IPO sees solid anchor demand, positive GMP; worth your money?

Stock Market LIVE Updates: Grey market trends signal a positive sentiment for Sudeep Pharma’s initial public offering (IPO), which opens for subscription today. The specialty chemicals and pharma-ingredients manufacturer aims to raise ₹895 crore through its maiden share sale.
 
According to market observers tracking unofficial trading, unlisted shares of Sudeep Pharma were changing hands around ₹715 apiece, reflecting a premium of ₹122, or 20.6 per cent over the IPO’s upper price band of ₹593 — pointing to favourable investor interest. READ MORE 

8:50 AM

Stock Market LIVE Updates: 'If Nifty holds 26,000 & sustains above 26,220, upward momentum remains intac'

Stock Market LIVE Updates: The Nifty 50 continues to edge closer to its lifetime high, extending its steady upward trajectory. Key support levels are identified at 26,130 and 26,070, with a stronger demand cluster positioned between 26,000–25,900. A breakout above the long-awaited all-time high could set the stage for the next leg higher toward 26,350–26,500.

The derivatives positioning reinforces this constructive setup. Heavy put writing at the 25,900–26,000 strikes signals firm downside support, while call unwinding in the 26,200–26,300 zone indicates that overhead resistance is beginning to ease. As long as Nifty holds above 26,000 and sustains above 26,220, the broader upward momentum remains firmly intact.

View by: Ponmudi R, CEO of Enrich Money.
First Published: Nov 21 2025 | 7:52 AM IST

