Stock Market LIVE: Sensex, Nifty give up gains; Auto, media rise; Realty drags; Yatra jumps 14%

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Finance
Markets
Budget 2025
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Explore Business Standard
Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, August 12, 2025: Among the broader markets, the Nifty MidCap100 slipped 0.23 per cent, while the SmallCap indices were flat.
11:32 AM
11:22 AM
11:13 AM
11:03 AM
10:58 AM
10:45 AM
10:37 AM
10:28 AM
10:19 AM
10:08 AM
9:59 AM
9:54 AM
9:48 AM
9:35 AM
9:23 AM
9:21 AM
9:20 AM
9:18 AM
9:16 AM
9:09 AM
9:07 AM
8:53 AM
8:47 AM
8:36 AM
8:30 AM
8:24 AM
8:19 AM
8:17 AM
8:15 AM
8:14 AM
Topics :Share Market TodayStock Market TodayMARKET LIVEMarkets Sensex NiftyMARKETS TODAYstock market tradingIPOsSME IPOsDomestic marketsUS marketAsia MarketsTrump tariffsSensex and NiftyMarketsUS Inflation
First Published: Aug 12 2025 | 7:57 AM IST