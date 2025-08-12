Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex, Nifty give up gains; Auto, media rise; Realty drags; Yatra jumps 14%
Live New Update

Stock Market LIVE: Sensex, Nifty give up gains; Auto, media rise; Realty drags; Yatra jumps 14%

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, August 12, 2025: Among the broader markets, the Nifty MidCap100 slipped 0.23 per cent, while the SmallCap indices were flat.

SI Reporter Mumbai
Indian equities, Sensex, Nifty, Trump tariff threat, HDFC Bank, RIL, TCS, market decline, trade tensions, FPI selling, earnings season
Nifty Media was up 1 per cent, followed by Nifty Auto up 0.8 per cent

2 min read Last Updated : Aug 12 2025 | 11:32 AM IST
Connect with us
Facebook IconLinkedIN Icon

11:32 AM

Stock Market LIVE Updates: Awfis Space Solutions rallies 12% on Q1 show

Stock Market LIVE Updates: Awfis Space Solutions share rose as much as 11.5 per cent to an intraday high of ₹623.60 per share. Shares surged after the company posted strong Q1FY26 results, driven by robust revenue growth, improved margins, and healthy operational performance. READ MORE

11:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Praj Industries hits 52-week low, tanks 54% from January high

Stock Market LIVE Updates: Shares of Praj Industries hit a 52-week low of ₹406.60, falling 9 per cent on the BSE in Tuesday’s intra-day trade after reporting weak earnings for the quarter ended June 2025 (Q1FY26). READ MORE

11:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Here's your crude oil trading strategy

Stock Market LIVE Updates: Geopolitical developments are a primary driver of market uncertainty. The Trump-Putin talks could either ease concerns over US sanctions on Russian oil or escalate tensions if negotiations falter. READ MORE

11:03 AM

Stock Market LIVE Updates: 11 AM market update

Stock Market LIVE Updates: India's benchmark indices pared off early gains on Tuesday as realty and private banks led the losses. As of 11:00 AM, the BSE Sensex was trading at 80,585.27, down 80,585.27 points or 0.02  per cent, and the NSE Nifty50 quoted 24,571.10, 13.95 points or 0.06 per cent.

10:58 AM

Stock Market LIVE Updates: L&T extends rally on order win from Adani Power

Stock Market LIVE Updates: Shares of Larsen & Toubro (L&T) were up 1 per cent at ₹3,712 on the BSE in Tuesday’s intra-day trade, extending its previous day’s gain after winning an ultra-mega order from Adani Power for 6,400MW thermal power for CarbonLite solutions business. READ MORE

10:45 AM

Stock Market LIVE Updates: SBI halts Nayara's overseas transactions over Russia sanctions risk

Stock Market LIVE Updates: The State Bank of India (SBI) has stopped processing trade and foreign currency transactions for Nayara Energy to avoid potential fallout from US and European Union sanctions linked to Russia, The Economic Times reported on Tuesday. READ MORE

10:37 AM

Stock Market LIVE Updates: Why did Titagarh Rail Systems shares rise 5% despite posting weak Q1 nos?

Stock Market LIVE Updates: Why did Titagarh Rail Systems shares rise 5% despite posting weak Q1 nos?
 
: Tilaknagar Industries share price was buzzing in trade on Tuesday, August 12, 2025, with the scrip rising as much as 8.45 per cent to an intraday high of ₹511.65 per share.
 
Tilaknagar Industries share price was buzzing in trade on Tuesday, August 12, 2025, with the scrip rising as much as 8.45 per cent to an intraday high of ₹511.65 per share. READ MORE

10:28 AM

Stock Market LIVE Updates: Why did Titagarh Rail Systems shares rise 5% despite posting weak Q1?

Stock Market LIVE Updates: Titagarh Rail Systems shares advanced 5.2 per cent on Tuesday, August 12, 2025, and logged an intra-day high at ₹818 per share on BSE. 
 
In the first quarter ended June 2025, the company reported a 54 per cent year-on-year (Y-o-Y) decline in net profit to ₹30.86 crore, as compared to ₹67.01 crore. READ MORE

10:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Highway Infra lists at 67% premium, hits upper circuit

Stock Market LIVE Updates: Shares of Highway Infrastructure, an infrastructure development and management company, made a solid market debut on Tuesday, August 12, following the completion of its initial public offering (IPO). 
 
Highway Infrastructure stock listed at ₹117 on the BSE, marking a premium of ₹47 or 67 per cent over the issue price of ₹70. Post-listing, the stock touched 5 per cent upper circuit and was trading at a high of ₹122.84. READ MORE

10:08 AM

Stock Market LIVE Updates: HAL, Nykaa, ONGC, Jindal Steel, 580 others on Aug 12

Stock Market LIVE Updates: Nykaa-parent company FSN E-Commerce Ventures, Hindustan Aeronautics (HAL), Apollo Hospitals Enterprise, Honasa Consumer, Aavas Financers, Alkem Laboratories, Cochin Shipyard, Bharat Dynamics, and Gujarat State Petronet are scheduled to announce their earnings report for the first quarter (Q1) of the financial year 2025-26 (FY26) on Tuesday.
 
See the full list HERE

9:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Man Industries shares plunge 10% as revenue drops; check Q1 breakdown here

Stock Market LIVE Updates: Shares of Man Industries fell over 10 per cent on Tuesday after the company reported a marginal decline in revenue in the June quarter of the current financial year (Q1FY26)
 
The iron and steel products maker's stock fell as much as 10.11 per cent during the day to ₹398.1 per share, the biggest intraday fall since April 7 this year. The stock pared gains to trade 7 per cent lower at ₹412 apiece, compared to a 0.20 per cent advance in Nifty 50 as of 9:40 AM. READ MORE 

9:54 AM

Stock Market LIVE Updates: Hindalco slips 2% after its arm Novelis reports Q1 results; Buy or sell?

Stock Market LIVE Updates: Hindalco Industries shares slipped 2 per cent on Tuesday, August 12, 2025, and logged an intra-day low at ₹656.85 per share on BSE. The stock fell after the company's United States (US) based subsidiary Novelis released its Q1FY26 numbers on Monday, after market hours.
 
However, at 9:40 AM, Hindalco share price was trading only 0.47 per cent lower at ₹668.65 per share. In comparison, the Sensex was 0.16 per cent lower at 80,735.93. READ MORE 

9:48 AM

Stock Market LIVE Updates: JSW Cement IPO booked 8x; check allotment status online, GMP, listing date

Stock Market LIVE Updates: The basis of allotment of shares for the JSW Group's cement arm, JSW Cement, is expected to be finalised today, August 12, 2025. The mainline offering closed for public subscription on Monday, August 11, and received a decent response from investors. 
 
According to NSE data, JSW Cement IPO was subscribed 7.77 times, receiving bids for 1.4 billion shares against 181.29 million shares on offer. The demand was led by Qualified Institutional Buyers (QIBs), who subscribed to their reserved portion 15.8 times, followed by Non-Institutional Investors (NIIs) at 10.97 times. The portion reserved for retail investors was subscribed 1.81 times. READ MORE 

9:35 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty near day's high

Stock Market LIVE Updates: Nifty was trading at 24,636.9, up 52 points or 0.21 per cent, near its day's high of 24,641.05 and BSE Sensex quoted 80,753.96, up 150 points or 0.19 per cent, near intra-day high of 80,757.48. 


9:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Sector Check

Stock Market LIVE Updates: Sector Check

-- Nifty Media and IT indices were top gainers, up 0.67 per cent and 0.59 per cent, respectively.

-- Nifty Private Bank, Realty were down 0.36 per cent and 0.13 per cent, respectively.

Connect with us on WhatsApp

Topics :Share Market TodayStock Market TodayMARKET LIVEMarkets Sensex NiftyMARKETS TODAYstock market tradingIPOsSME IPOsDomestic marketsUS marketAsia MarketsTrump tariffsSensex and NiftyMarketsUS Inflation

First Published: Aug 12 2025 | 7:57 AM IST

Explore News