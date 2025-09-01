Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex, Nifty flat in pre-open; Gold, Silver hit record highs, Rupee at new low
Stock Market LIVE: Sensex, Nifty flat in pre-open; Gold, Silver hit record highs, Rupee at new low

Sensex today | Share Market Live Updates: D-Street investors will look for further developments in the India-China relations

SI Reporter New Delhi
Image: Bloomberg

Last Updated : Sep 01 2025 | 9:11 AM IST
9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle flat in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex rose 19.34 to 79,828.99 levels, while the NSE Nifty50 gained marginal 5.85 points to 24,432.7 levels.

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold, Silver hit record highs on MCX on tariff-led uncertainty

Stock Market LIVE Updates: MCX Gold hit record highs today, hitting ₹1,04,900/10 grams levels. Gold was up 1 per cent on MCX today.

Silver, too, was at an all-time high level, rising 2 per cent and hitting a level of ₹1,24,141 per kg.

9:06 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee hits all-time low

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee hit all-time low on Monday, Sept 1. The domestic currency opened flat at 88.20/$ Vs Friday's close.

9:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Binny Bansal-backed Winspark eyes IPO after two years of profitability

Stock Market LIVE Updates: "IPO has been the vision for us over the last couple of years. Our goal was very simple — we would first turn the company profitable sustainably and demonstrate at least two years of profitability and then go for an IPO at a revenue scale of about ₹800 crore. The first leg of this is almost done because FY26 is what we are seeing as our first profitable year," co-founder Kunal Malik told PTI. READ MORE

8:54 AM

Stock Market LIVE Updates: Bharti Airtel shares will be on radar today as Co builds 6 AI agents

Stock Market LIVE Updates: Six individual AI agents are being built on top of its proprietary data platform, which are being housed under its wholly-owned subsidiary Xtelify. READ MORE

8:49 AM

Stock Market LIVE Updates: Always a delight to meet President Putin, says PM Modi at SCO summit

Stock Market LIVE Updates: Prime Minister Narendra Modi met Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Tianjin, China on Monday. Sharing a photograph of the meeting on X, PM Modi wrote, “Always a delight to meet President Putin!” READ MORE

8:42 AM

Stock Market LIVE Updates: Outpaced on the global racetrack, 'Growwing' against the tide

Stock Market LIVE Updates: So far in 2025, the benchmark Nifty 50 has gained less than 3 per cent, lagging significantly behind the broader MSCI Emerging Markets (EM) Index, which has risen 17 per cent year-to-date. The divergence partly reflects overseas investors reducing their positions in Indian equities. READ MORE

8:38 AM

Stock Market LIVE Updates: Nazara Tech shares will be in focus today

Stock Market LIVE Updates: Nazara Technologies' share price may see significant volatility on Monday, after the company said it has terminated its Share Purchase Agreement (SPA) with I3 Interactive Inc for the acquisition of Moonshine Technology Private Limited.

It said: Pursuant to the enactment of the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025, which came into effect on August 22, 2025, a material adverse effect (as defined in the SPA) has occurred due to the prohibition on online real money gaming, including but not limited to real money poker gaming in India.

Accordingly, in terms of the SPA, the company has, on August 31, 2025, issued a Notice of Termination to I3 Interactive Inc.
 
As a result, the SPA in relation to I3 Interactive Inc., shall stand terminated with effect from the expiry of thirty (30) days from the date of receipt of the notice of termination by I3 Interactive Inc., unless remedied earlier, and all rights and obligations thereunder shall cease thereaftersave and except as expressly provided
in the SPA.
 

8:33 AM

Stock Market LIVE Updates: Crude prices ease

Stock Market LIVE Updates: Oil prices edged lower on Monday. Brent crude was down 0.40 per cent at $67.21 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude fell 0.34 per cent to $63.78 per barrel.
 

8:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Nuvama sees pressure on Bharat Forge, SAMIL, others on muted demand outlook

Stock Market LIVE Updates: The global auto industry continued to reel under pressure in Q2CY25, with contraction seen across heavy commercial vehicles (HCVs), construction equipment (CEs), tractors and passenger vehicles (PVs), analysts said. READ MORE
 

8:26 AM

Stock Market LIVE Updates: Asian shares drop on tech pullback as investors await key US jobs data

Stock Market LIVE Updates:  Asian shares started the new month in the red on Monday after a court ruling threw another wrench into US tariff policy and investors braced for a reading on US jobs that could determine the course of rate cuts there. READ MORE
 

8:23 AM

Stock Market LIVE Updates: MOFSL recommends top multi-factor stock picks for September 2025

Stock Market LIVE Updates: Navigating the dynamic stock market demands a robust strategy. Multi-factor investing combines multiple proven metrics to identify stocks with strong potential, filtering out short-term volatility and focusing on consistent return drivers for the long term. This multi-factor ranking approach helps us shortlist the best tactical bets within the MOFSL universe with a Buy rating. READ MORE

8:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Top stocks to watch today

Stock Market LIVE Updates: Reliance Industries, Adani Power, Torrent Power, NCC, Dharan Infra EPC, H.G. Infra Engineering, Popular Vehicles & Services, Mangalore Chemicals & Fertilizers, RBL Bank, NHPC, and EPACK Durable are among the top stocks to watch during today's trading session. HERE'S WHY

8:14 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold falls ₹10, silver down ₹100; yellow metal trading at ₹1,04,940

Stock Market LIVE Updates: The price of 24-carat gold fell ₹10 in early trade on Monday, with ten grams of the precious metal trading at ₹1,04,940, according to the GoodReturns website. The price of silver also fell ₹100, with one kilogram of the precious metal selling at ₹1,24,900. The price of 22-carat gold also declined by ₹10, with ten grams of the yellow metal selling at ₹96,190. READ MORE
 

8:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Jio IPO, New Energy, AI focus: Brokerages decode RIL AGM and stock strategy

Stock Market LIVE Updates: The roadmap for the public debut of Reliance Jio emerged as the key highlight of Reliance Industries’ (RIL) 48th annual general meeting, with brokerages saying it could unlock significant value and drive the company’s next phase of growth. READ MORE
 
First Published: Sep 01 2025 | 7:59 AM IST

