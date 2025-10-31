|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Colgate Palmolive (India)
|Nov 3, 2025
|Interim Dividend - ₹24
|Nov 3, 2025
|DCM Shriram
|Nov 3, 2025
|Interim Dividend - ₹3.60
|Nov 3, 2025
|Oracle Financial Services Software
|Nov 3, 2025
|Interim Dividend - ₹130
|Nov 3, 2025
|Shree Cement
|Nov 3, 2025
|Interim Dividend - ₹80
|Nov 3, 2025
|Supreme Industries
|Nov 3, 2025
|Interim Dividend - ₹11
|Nov 3, 2025
|Bhansali Engineering Polymers
|Nov 4, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 5, 2025
|Coal India
|Nov 4, 2025
|Interim Dividend - ₹10.25
|Nov 4, 2025
|Happiest Minds Technologies
|Nov 4, 2025
|Interim Dividend - ₹2.75
|Nov 4, 2025
|Mazagon Dock Shipbuilders
|Nov 4, 2025
|Interim Dividend - ₹6
|Nov 4, 2025
|RailTel Corporation of India
|Nov 4, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 4, 2025
|Sundram Fasteners
|Nov 4, 2025
|Interim Dividend - ₹3.75
|Nov 4, 2025
|Hindustan Petroleum Corporation
|Nov 6, 2025
|Interim Dividend - ₹5
|Nov 6, 2025
|Nippon Life India Asset Management
|Nov 6, 2025
|Interim Dividend - ₹9
|Nov 6, 2025
|Share India Securities
|Nov 6, 2025
|Interim Dividend - ₹0.40
|Nov 6, 2025
|TD Power Systems
|Nov 6, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 6, 2025
|Vaibhav Global
|Nov 6, 2025
|Interim Dividend - ₹1.50
|Nov 6, 2025
|Aptus Value Housing Finance India
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹2
|Nov 7, 2025
|Balkrishna Industries
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend
|Nov 7, 2025
|Computer Age Management Services
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹14
|Nov 7, 2025
|Dabur India
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹2.75
|Nov 7, 2025
|Dr Agarwals Eye Hospital
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹3
|Nov 7, 2025
|Godrej Consumer Products
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend
|Nov 7, 2025
|Hindustan Unilever
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹19
|Nov 7, 2025
|Manappuram Finance
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹0.50
|Nov 7, 2025
|Navin Fluorine International
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹6.50
|Nov 7, 2025
|NTPC
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹2.75
|Nov 7, 2025
|OCCL
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 7, 2025
|Sanofi India
|Nov 7, 2025
|Interim Dividend - ₹75
|Nov 7, 2025
