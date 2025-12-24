Largecap funds in 2026: Earnings visibility, valuations support outlook

Largecap equity funds outperformed mid- and small-cap peers in 2025, supported by relatively stable earnings and more reasonable valuations. Year-to-date, large-cap funds have delivered an average return of 8.9 per cent, compared with 3.6 per cent for mid-cap funds, and -3.9 per cent for small-cap funds.

“Considering that starting valuations in 2025 were expensive for broader markets and especially for mid and smallcap caps, largecaps have outperformed the small- and mid-cap (SMID) category. We are cautiously optimistic about overall markets, especially large caps, considering macros, earnings and valuations,” says Karthikraj Lakshmanan, fund manager (equity), UTI Asset Management Company (AMC).

Reasonable