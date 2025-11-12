Antelopus Selan Energy standalone net profit declines 41.36% in the September 2025 quarter

Sales decline 20.01% to Rs 55.13 croreNet profit of Antelopus Selan Energy declined 41.36% to Rs 11.81 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 20.14 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 20.01% to Rs 55.13 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 68.92 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales55.1368.92 -20 OPM %53.3655.41 -PBDT31.5640.03 -21 PBT15.7727.64 -43 NP11.8120.14 -41
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content