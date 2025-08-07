Looking for dividends? Keep an eye on these 27 stocks today; full list here

Dividend stocks: D-Street investors looking to pocket some passive income through dividends should keep an eye on the shares of Multi Commodity Exchange of India (MCX), Aurobindo Pharma, Alkem Laboratories, Hindalco Industries, Mankind Pharma, Indian Oil Corporation (IOC), Computer Age Management Services (CAMS), and 24 other companies today, as they are set to trade ex-dividend tomorrow, August 8, 2025, according to BSE data.
Notably, the ex-date refers to the day when a stock begins trading without the entitlement to dividend payouts. Therefore, investors who wish to receive the dividend must own the stock before the ex-date. The companies, however, finalise the list of eligible shareholders for the dividend payout on the record date.
Among the listed companies, MCX, CEAT, and Alldigi Tech have announced the highest dividend reward for their respective shareholders. They have declared a dividend of ₹30 per share. Additionally, these three companies have set the record date on August 8, 2025, to determine shareholder eligibility for the dividend.
Among others, CAMS has announced an interim dividend of ₹11 per share, Hindalco Industries has declared a final dividend (for FY25) of ₹5 per share, and Indian Oil Corporation has announced an interim dividend of ₹3 per share for its shareholders. They have all set their record date on August 8 for determining shareholders' eligibility for the said announcements.
Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they trade ex-dividend on August 8, along with their key details:
(Source: BSE)
|
Company
|
Ex-date
|
Announcement
|
Record date
|
B India
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹9.7700
|
Aug 8, 2025
|
Alkem Laboratories
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹8
|
Aug 8, 2025
|
Alldigi Tech
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹30
|
Aug 8, 2025
|
Aurobindo Pharma
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹4
|
Aug 8, 2025
|
Computer Age Management Services
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹11
|
Aug 8, 2025
|
Ceat
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹30
|
Aug 8, 2025
|
Delta Corp
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹1.2500
|
Aug 8, 2025
|
Flair Writing Industries
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 8, 2025
|
Gujarat Containers
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹1.50
|
Aug 8, 2025
|
Gujarat Hotels
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹3
|
Aug 8, 2025
|
Hindalco Industries
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹5
|
Aug 8, 2025
|
Indo Thai Securities
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.10
|
Aug 8, 2025
|
Indian Oil Corporation
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹3
|
Aug 8, 2025
|
Jtekt India
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹0.70
|
Aug 9, 2025
|
Kronox Lab Sciences
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 8, 2025
|
Mankind Pharma
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Aug 8, 2025
|
Matrimony.com
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹5
|
Aug 8, 2025
|
Multi Commodity Exchange of India
|
Aug 8, 2025
|
Dividend - ₹30
|
Aug 8, 2025
|
Oriental Aromatics
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 8, 2025
|
Paras Defence and Space Technologies
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 8, 2025
|
Premco Global
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹4
|
Aug 8, 2025
|
Quess Corp
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹6
|
Aug 8, 2025
|
Shilchar Technologies
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹12.50
|
Aug 8, 2025
|
Shradha AI Technologies
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹0.60
|
Aug 8, 2025
|
Sonata Software
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.2500
|
Aug 8, 2025
|
Steelcast
|
Aug 8, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.80
|
Aug 8, 2025
|
Varroc Engineering
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 8, 2025
|
Vishnu Chemicals
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹0.30
|
Aug 8, 2025
|
Voith Paper Fabrics India
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹10
|
Aug 8, 2025
|
Wonderla Holidays
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 8, 2025
|
ZF Commercial Vehicle Control Systems India
|
Aug 8, 2025
|
Final Dividend - ₹19
|
Aug 8, 2025