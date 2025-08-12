Q1 results today: HAL, Nykaa, ONGC, Jindal Steel, 580 others on Aug 12

Nykaa Q1 result preview
Bata India Q1 results highlights
Market overview for August 12
Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates
List of some firms releasing Q1 FY26 results on August 12
- Oil and Natural Gas Corporation Ltd
- Hindalco Industries Ltd
- Hindustan Aeronautics Ltd
- NMDC Ltd
- NHPC Ltd
- Oil India Ltd
- FSN E-Commerce Ventures Ltd
- Apollo Hospitals Enterprise Ltd
- MRF Ltd
- Jindal Steel & Power Ltd
- Alkem Laboratories Ltd
- Zydus Lifesciences Ltd
- Granules India Ltd-$
- Alembic Ltd
- Abbott India Ltd
- Suzlon Energy Ltd
- Lux Industries Ltd
- Balrampur Chini Mills Ltd
- Bombay Burmah Trading Corporation Ltd
- Bajaj Hindusthan Sugar Ltd
- Karnataka Bank Ltd
- Jyothy Labs Ltd
- Cochin Shipyard Ltd
- Lloyds Metals and Energy Ltd
- Metroglobal Ltd
- Lucent Industries Ltd
- AAVAS Financiers Ltd
- Jindal Leasefin Ltd
- Juniper Hotels Ltd
- Jupiter Wagons Ltd
- Senco Gold Ltd
- Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd
- Religare Enterprises Ltd
- Rico Auto Industries Ltd
- Rama Steel Tubes Ltd
- Kirloskar Industries Ltd
- Nazara Technologies Ltd
- Orchid Pharma Ltd
- Palm Jewels Ltd
- Aarti Pharmalabs Ltd
- Shriram Properties Ltd
- Khadim India Ltd
- Asian Energy Services Ltd
- GP Petroleums Ltd
- Gujarat Petrosynthese Ltd
- Indo Count Industries Ltd
- Amrutanjan Health Care Ltd-$
- Swadeshi Industries & Leasing Ltd
- Adcounty Media India Ltd
- ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd
- Finolex Cables Ltd
- Vadilal Industries Ltd-$
- NG Industries Ltd-$
- Adhbhut Infrastructure Ltd
- Adline Chem Lab Ltd
- Acme Resources Ltd
- Advik Laboratories Ltd
- Advik Capital Ltd
- Aeroflex Enterprises Ltd
- DCM Shriram Industries Ltd-$
- United Drilling Tools Ltd
- Bright Brothers Ltd-$
- Centennial Surgical Suture Ltd
- Amrutanjan Health Care Ltd-$
- Aayush Wellness Ltd
- Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd
- Aar Shyam India Investment Company Ltd
- Alliance Integrated Metaliks Ltd
- Balaji Telefilms Ltd
- Bombay Potteries & Tiles Ltd
- Dynavision Ltd
- Hercules Hoists Ltd
- Hindware Home Innovation Ltd
- Honda India Power Products Ltd
- Laxmi Dental Ltd
- National Securities Depository Ltd
- Nalwa Sons Investments Ltd
- Orient Press Ltd
- Orient Technologies Ltd
- RIR Power Electronics Ltd
- Shivalik Rasayan Ltd
- Sundrop Brands Ltd
- Valiant Communications Ltd
- Zodiac Energy Ltd
- Vision (Company not fully specified)
- 63 Moons Technologies Ltd
- 7Seas Entertainment Ltd
- A2Z Infra Engineering Ltd
- Dr. Agarwals Health Care Ltd
- Arihant Superstructures Ltd
- Ashiana Housing Ltd-$
- Asian Star Company Ltd
