Q1 results today: Bata, Ipca Labs, Muthoot Microfin among 287 on Aug 11

SBI Q1 results highlights
LIC Q1 results highlights
Adani Ports and SEZ Q1 results highlights
Market overview for August 11
Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates
List of firms releasing Q1 FY26 results on August 11
- First Custodian Fund India Ltd
- Aban Offshore Ltd
- Accedere Ltd
- Acrow India Ltd
- Addi Industries Ltd
- Amba Enterprises Ltd
- Affordable Robotic & Automation Ltd
- Agio Paper & Industries Ltd-$
- Avishkar Infra Realty Ltd
- Abhinav Leasing & Finance Ltd
- Alacrity Securities Ltd
- Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd
- Ambitious Plastomac Company Ltd
- Amforge Industries Ltd
- Amit Securities Ltd
- Anand Projects Ltd
- Apex Frozen Foods Ltd
- Aryan Share and Stock Brokers Ltd
- Ashoka Buildcon Ltd
- Ashoka Metcast Ltd
- Ashram Online.Com Ltd
- Ashutosh Paper Mills Ltd
- Astral Ltd
- Atam Valves Ltd
- Athena Global Technologies Ltd
- Allcargo Terminals Ltd
- Atlas Cycles (Haryana) Ltd
- Automobile Products of India Ltd
- Awfis Space Solutions Ltd
- Axita Cotton Ltd
- Bajaj Consumer Care Ltd
- Bal Pharma Ltd
- Banganga Paper Industries Ltd
- B&A Packaging India Ltd
- Bannari Amman Spinning Mills Ltd
- Bata India Ltd
- Belrise Industries Ltd
- BEML Ltd
- Bharat Wire Ropes Ltd
- Bigbloc Construction Ltd
- Bombay Talkies Ltd
- Borosil Scientific Ltd
- Brigade Hotel Ventures Ltd.
- Brilliant Portfolios Ltd
- C & C Constructions Ltd
- Capacite Infraprojects Ltd
- Caprihans India Ltd-$
- Caspian Corporate Services Ltd
- Cello World Ltd
- Chandni Machines Ltd
- Constronics Infra Ltd
- Continental Petroleums Ltd
- Coromandel Agro Products & Oils Ltd
- Cubical Financial Services Ltd
- Dynamic Archistructures Ltd
- Daulat Securities Ltd
- Ddev Plastiks Industries Ltd
- Dee Development Engineers Ltd
- Deepak Spinners Ltd
- Dharani Finance Ltd
- Disa India Ltd
- Dollar Industries Ltd
- DRC Systems India Ltd
- Dhunseri Tea & Industries Ltd
- Dhunseri Ventures Ltd-$
- Dynamic Portfolio Management & Services Ltd
- Enviro Infra Engineers Ltd
- El Forge Ltd-$
- Embassy Developments Ltd
- Emkay Global Financial Services Ltd
- Envair Electrodyne Ltd
- Epsom Properties Ltd
- Esab India Ltd
- Esaar India Ltd
- Esquire Money Guarantees Ltd
- Eureka Forbes Ltd
- Everlon Financials Ltd
- Exicom Tele-Systems Ltd
- Fairchem Organics Ltd
- Fine Line Circuits Ltd
- Federal-Mogul Goetze (India) Ltd
- Fratelli Vineyards Ltd
- Fundviser Capital (India) Ltd
- Futuristic Solutions Ltd
- Galaxy Agrico Exports Ltd
- Gandhi Special Tubes Ltd
- Ganesh Benzoplast Ltd
- Garment Mantra Lifestyle Ltd
- G G Engineering Ltd
- Gautam Gems Ltd
- Globus Constructors & Developers Ltd
- Goldiam International Ltd
- Aion-Tech Solutions Ltd
- Goodyear India Ltd
- Gujarat Terce Laboratories Ltd
- Gujarat Toolroom Ltd
- Gyan Developers & Builders Ltd
- Haryana Capfin Ltd
- Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Ltd
- Heubach Colorants India Ltd
- Hiliks Technologies Ltd
- The Hi-Tech Gears Ltd
- HLE Glascoat Ltd
- Harmony Capital Service Ltd
- IG Petrochemicals Ltd
- IL&FS Engineering and Construction Company Ltd
- India Cements Capital Ltd
- Indergiri Finance Ltd
- India Gelatine & Chemicals Ltd
- India Lease Development Ltd
- Indo Euro Indchem Ltd
- Ind-Swift Laboratories Ltd
- Indus Finance Ltd
- Infronics Systems Ltd
- Inter State Oil Carrier Ltd
- Ipca Laboratories Ltd
- ITL Industries Ltd-$
- Jackson Investments Ltd
- J.A. Finance Ltd
- Jainex Aamcol Ltd
- Jaysynth Orgochem Ltd
- J.G.Chemicals Ltd
- JMD Ventures Ltd
- JM Financial Ltd
- Jolly Plastic Industries Ltd
- Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd
- Kalyan Capitals Ltd
- Kamdhenu Ltd
- Karan Woo Sin Ltd
- Katare Spinning Mills Ltd
- KCP Ltd
- Keerthi Industries Ltd
- KELTECH Energies Ltd
- Kemistar Corporation Ltd
- KG Denim Ltd
- Kalyani Investment Company Ltd
- Kinetic Trust Ltd
- Kiran Vyapar Ltd
- Kiri Industries Ltd
- Kisaan Parivar Industries Ltd
- KNR Constructions Ltd
- Kwality Pharmaceuticals Ltd
- Krishna Filament Industries Ltd
- Kronox Lab Sciences Ltd
- Krsnaa Diagnostics Ltd
- Kumbhat Financial Services Ltd
- Ladam Affordable Housing Ltd
- Last Mile Enterprises Ltd
- Lerthai Finance Ltd
- Longspur International Ventures Ltd
- LS Industries Ltd
- Madhuveer Com 18 Network Ltd
- Maharashtra Corporation Ltd
- Manali Petrochemicals Ltd
- Man Industries (India) Ltd
- Marathon Nextgen Realty Ltd
- Modern Steels Ltd-$
- Milestone Furniture Ltd
- Mizzen Ventures Ltd
- Market Creators Ltd
- M Lakhamsi Industries Ltd
- Modern Dairies Ltd
- Modern Malleables Ltd
- Motor & General Finance Ltd
- Mauria Udyog Ltd
- Muthoot Microfin Ltd
- Manoj Vaibhav Gems N Jewellers Ltd
- Nagarjuna Agri Tech Ltd
- National General Industries Ltd
- NDR Auto Components Ltd
- Neelkanth Ltd
- Nibe Ordnance and Maritime Ltd
- Nirlon Ltd
- Nitco Ltd
- Oceanic Foods Ltd
- Odyssey Corporation Ltd
- OM Infra Ltd
- Orchasp Ltd
- Organic Coatings Ltd
- Oseaspre Consultants Ltd
- Oswal Leasing Ltd
- Panchmahal Steel Ltd
- Paragon Finance Ltd
- Patel Engineering Ltd-$
- Patidar Buildcon Ltd
- Peoples Investments Ltd
- Photoquip India Ltd
- Phaarmasia Ltd
- Phyto Chem India Ltd
- Piccadily Sugar & Allied Industries Ltd
- Pentokey Organy India Ltd
- Poddar Pigments Ltd
- POCL Enterprises Ltd
- Praj Industries Ltd
- Prakash Industries Ltd
- Prakash Steelage Ltd
- Precision Camshafts Ltd
- Premier Ltd
- Promact Impex Ltd
- PS IT Infrastructure & Services Ltd
- Raaj Medisafe India Ltd
- RACL Geartech Ltd
- Raghunath Tobacco Company Ltd
- Rajapalayam Mills Ltd-$
- Rajasthan Petro Synthetics Ltd
- Rajvi Logitrade Ltd
- Regal Entertainment & Consultants Ltd
- Regency Ceramics Ltd
- Remsons Industries Ltd
- Rexnord Electronics & Controls Ltd
- Rhetan TMT Ltd
- Rishiroop Ltd
- R&B Denims Ltd
- RO Jewels Ltd
- Rolex Rings Ltd
- R P P Infra Projects Ltd
- Ruchira Papers Ltd
- Rushil Decor Ltd
- Saboo Sodium Chloro Ltd
- Shalibhadra Finance Ltd
- Samkrg Pistons & Rings Ltd
- Samor Reality Ltd
- Sanchay Finvest Ltd
- Sansera Engineering Ltd
- Sarveshwar Foods Ltd
- Sashwat Technocrats Ltd
- Satiate Agri Ltd
- Satia Industries Ltd
- Savera Industries Ltd
- Scoda Tubes Ltd
- Som Distilleries & Breweries Ltd
- Sera Investments & Finance India Ltd
- Shah Foods Ltd
- Shaily Engineering Plastics Ltd
- Shalimar Paints Ltd
- Sheshadri Industries Ltd
- Shree Karthik Papers Ltd
- Shree Rajasthan Syntex Ltd-$
- Shukra Jewellery Ltd
- Shyam Telecom Ltd
- SJVN Ltd
- Sri Lakshmi Saraswathi Textiles Arni Ltd-$
- S. M. Gold Ltd
- SMS Lifesciences India Ltd
- Spectrum Foods Ltd
- Sri Nachammai Cotton Mills Ltd
- Starlineps Enterprises Ltd
- Standard Batteries Ltd
- Standard Surfactants Ltd
- Shreeji Translogistics Ltd
- Subex Ltd
- Sujala Trading & Holdings Ltd
- Sunflag Iron & Steel Company Ltd
- Suryalakshmi Cotton Mills Ltd
- Svam Software Ltd
- Swadeshi Polytex Ltd
- TCM Ltd
- Technojet Consultants Ltd
- Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd
- Tilaknagar Industries Ltd
- T & I Global Ltd
- Technocraft Industries (India) Ltd
- Time Technoplast Ltd
- Titagarh Rail Systems Ltd
- Forbes Precision Tools and Machine Parts Ltd
- Trade Wings Ltd
- Travel Food Services Ltd.
- Trigyn Technologies Ltd
- Trustedge Capital Ltd
- Ugro Capital Ltd
- U. H. Zaveri Ltd
- Universal Office Automation Ltd
- Uniroyal Industries Ltd
- United Credit Ltd
- Universal Starch Chem Allied Ltd
- Uniroyal Marine Exports Ltd
- UVS Hospitality And Services Ltd
- Valley Magnesite Company Ltd
- Vapi Enterprise Ltd
- VCU Data Management Ltd
- Vinayak Vanijya Ltd
- Vivid Mercantile Ltd
- VST Tillers Tractors Ltd-$
- Wardwizard Healthcare Ltd
- Websol Energy System Ltd
- WEP Solutions Ltd
- Wim Plast Ltd-$
- West Coast Paper Mills Ltd
- Yamini Investments Company Ltd
- Yash Management & Satellite Ltd
- Ardi Investments & Trading Company Ltd
You’ve reached your limit of {{free_limit}} free articles this month.
Subscribe now for unlimited access.
Already subscribed? Log inSubscribe to read the full story →
Smart Quarterly
₹900
3 Months
₹300/Month
Smart Essential
₹2,700
1 Year
₹225/Month
Super Saver
₹3,900
2 Years
₹162/Month
Renews automatically, cancel anytime
Here’s what’s included in our digital subscription plans
Access to Exclusive Premium Stories
Over 30 subscriber-only stories daily, handpicked by our editors
Complimentary Access to The New York Times
News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Business Standard Epaper
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share
Curated Newsletters
Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
Market Analysis & Investment Insights
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor
Archives
Repository of articles and publications dating back to 1997
Ad-free Reading
Uninterrupted reading experience with no advertisements
Seamless Access Across All Devices
Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app