What is the highest successful run chase in T20 World Cup history
Aditya Kaushik New Delhi
|Score
|Target
|Team
|Opposition
|Venue
|Date
|230–8 (19.4 overs)
|230
|England
|South Africa
|Wankhede Stadium, Mumbai, India
|18 March 2016
|208–2 (17.4 overs)
|206
|South Africa
|West Indies
|Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
|11 September 2007
|199–5 (19.2 overs)
|196
|India
|England
|Eden Gardens, Kolkata, India
|1 March 2026
|197–3 (17.4 overs)
|195
|United States
|Canada
|Grand Prairie Stadium, Dallas, USA
|1 June 2024
|196–3 (19.4 overs)
|193
|West Indies
|India
|Wankhede Stadium, Mumbai, India
|31 March 2016
|Score
|Overs
|Opposition
|Ground
|Date
|230/8
|19.4
|South Africa
|Wankhede
|18 Mar 2016
|226/5
|19.1
|South Africa
|Centurion
|16 Feb 2020
|226/3
|19.5
|West Indies
|St George's
|16 Dec 2023
|199/5
|19.1
|Pakistan
|Manchester
|30 Aug 2020
|199/6
|18.3
|West Indies
|Bristol
|8 Jun 2025
|197/6
|17.4
|Ireland
|Dublin (Malahide)
|17 Sep 2025
|194/7
|19.0
|Australia
|Cardiff
|13 Sep 2024
|192/1
|17.4
|South Africa
|Cape Town
|1 Dec 2020
|190/4
|19.2
|Sri Lanka
|Chattogram
|27 Mar 2014
|183/5
|19.2
|South Africa
|Cape Town
|27 Nov 2020
|183/2
|16.5
|West Indies
|Bridgetown
|9 Nov 2024
|181/4
|20.0
|India
|Wankhede
|22 Dec 2012
|181/2
|17.3
|West Indies
|Gros Islet
|19 Jun 2024
|175/3
|19.2
|Pakistan
|Cardiff
|5 May 2019
|173/5
|19.3
|West Indies
|The Oval
|29 Jun 2007
|173/3
|19.4
|West Indies
|Nottingham
|24 Jun 2012
|173/4
|16.4
|Sri Lanka
|Pallekele
|1 Feb 2026
|170/2
|14.3
|Pakistan
|Lahore
|30 Sep 2022
|170/0
|16.0
|India
|Adelaide
|10 Nov 2022
|169/4
|19.3
|India
|Manchester
|31 Aug 2011
|166/8
|19.1
|Pakistan
|Pallekele
|24 Feb 2026
|Team
|Target
|Opposition
|Ground
|Date
|Australia
|192
|Pakistan
|Beausejour Stadium, Gros Islet
|14 May 2010
|West Indies
|193
|India
|Wankhede Stadium, Mumbai
|31 Mar 2016
|Australia
|177
|Pakistan
|Dubai International Cricket Stadium
|11 Nov 2021
|India
|173
|South Africa
|Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
|4 Apr 2014
|England
|169
|India
|Adelaide Oval
|10 Nov 2022
|New Zealand
|167
|England
|Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
|10 Nov 2021
|England
|154
|New Zealand
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|30 Mar 2016
|Pakistan
|153
|New Zealand
|Sydney Cricket Ground
|9 Nov 2022
|Pakistan
|144
|New Zealand
|Newlands, Cape Town
|22 Sep 2007
|England
|129
|Sri Lanka
|Daren Sammy National Cricket Stadium
|13 May 2010
First Published: Mar 05 2026 | 9:12 PM IST