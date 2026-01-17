Home / Markets / Capital Market News / Aditya Birla Housing Finance standalone net profit rises 111.37% in the December 2025 quarter

Aditya Birla Housing Finance standalone net profit rises 111.37% in the December 2025 quarter

Sales rise 53.76% to Rs 1071.37 crore

Net profit of Aditya Birla Housing Finance rose 111.37% to Rs 177.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 83.79 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 53.76% to Rs 1071.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 696.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1071.37696.76 54 OPM %79.3075.67 -PBDT249.75120.83 107 PBT236.38109.81 115 NP177.1183.79 111

