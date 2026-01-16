Ador Welding consolidated net profit rises 73.39% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.17% to Rs 288.12 croreNet profit of Ador Welding rose 73.39% to Rs 26.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.17% to Rs 288.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 273.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales288.12273.96 5 OPM %12.258.49 -PBDT46.9125.91 81 PBT41.9521.28 97 NP26.7215.41 73
