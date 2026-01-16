Home / Markets / Capital Market News / Ador Welding consolidated net profit rises 73.39% in the December 2025 quarter

Ador Welding consolidated net profit rises 73.39% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 16 2026 | 3:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.17% to Rs 288.12 crore

Net profit of Ador Welding rose 73.39% to Rs 26.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.17% to Rs 288.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 273.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales288.12273.96 5 OPM %12.258.49 -PBDT46.9125.91 81 PBT41.9521.28 97 NP26.7215.41 73

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Amal consolidated net profit declines 69.65% in the December 2025 quarter

Krishival Foods Ltd Partly Paidup leads losers in 'B' group

Leela Palaces Hotels & Resorts consolidated net profit rises 161.78% in the December 2025 quarter

Onward Technologies consolidated net profit rises 67.22% in the December 2025 quarter

Sunrise Industrial Traders standalone net profit declines 36.76% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 16 2026 | 3:04 PM IST

Explore News

Next Story