Amal consolidated net profit declines 69.65% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 16 2026 | 3:04 PM IST
Sales rise 36.69% to Rs 62.59 crore

Net profit of Amal declined 69.65% to Rs 5.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.69% to Rs 62.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.5945.79 37 OPM %12.9344.57 -PBDT8.4520.24 -58 PBT6.1317.95 -66 NP5.0216.54 -70

First Published: Jan 16 2026 | 3:04 PM IST

