Home / Markets / Capital Market News / Onward Technologies consolidated net profit rises 67.22% in the December 2025 quarter

Onward Technologies consolidated net profit rises 67.22% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 16 2026 | 2:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.10% to Rs 134.62 crore

Net profit of Onward Technologies rose 67.22% to Rs 10.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.10% to Rs 134.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 123.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales134.62123.39 9 OPM %14.519.09 -PBDT20.3411.75 73 PBT16.308.45 93 NP10.106.04 67

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sunrise Industrial Traders standalone net profit declines 36.76% in the December 2025 quarter

Suraj standalone net profit declines 80.12% in the December 2025 quarter

Anand Rathi Share and Stock Brokers rallies after Q3 PAT climbs 72% YoY to Rs 37 cr

Indices trade near flat line; European mrkt decline

Dollar index climbs to over one-month high

First Published: Jan 16 2026 | 2:50 PM IST

Explore News

Next Story