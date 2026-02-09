Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Advance Agrolife standalone net profit rises 8.27% in the December 2025 quarter

Advance Agrolife standalone net profit rises 8.27% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 17.20% to Rs 132.64 crore

Net profit of Advance Agrolife rose 8.27% to Rs 3.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.20% to Rs 132.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 113.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales132.64113.17 17 OPM %5.555.59 -PBDT7.095.32 33 PBT4.283.33 29 NP3.012.78 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

VL E-Governance & IT Solutions reports standalone net loss of Rs 0.71 crore in the December 2025 quarter

MRP Agro standalone net profit declines 48.45% in the December 2025 quarter

Sikko Industries standalone net profit rises 59.23% in the December 2025 quarter

Balkrishna Paper Mills reports standalone net loss of Rs 0.21 crore in the December 2025 quarter

Shradha AI Technologies standalone net profit declines 53.58% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story