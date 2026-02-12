Associate Sponsors

Airo Lam consolidated net profit rises 38.10% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:17 AM IST
Sales rise 29.21% to Rs 69.76 crore

Net profit of Airo Lam rose 38.10% to Rs 1.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.21% to Rs 69.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 53.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales69.7653.99 29 OPM %7.476.28 -PBDT3.162.59 22 PBT1.861.37 36 NP1.451.05 38

First Published: Feb 12 2026 | 9:17 AM IST

