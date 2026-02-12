Ritco Logistics consolidated net profit declines 2.03% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.46% to Rs 392.64 croreNet profit of Ritco Logistics declined 2.03% to Rs 10.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.46% to Rs 392.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 312.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales392.64312.96 25 OPM %6.997.26 -PBDT22.1718.85 18 PBT14.5214.71 -1 NP10.6310.85 -2
