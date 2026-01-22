Alufluoride consolidated net profit rises 55.87% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.09% to Rs 58.59 croreNet profit of Alufluoride rose 55.87% to Rs 9.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.09% to Rs 58.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales58.5947.60 23 OPM %23.9322.73 -PBDT14.6010.55 38 PBT12.218.29 47 NP9.436.05 56
