Home / Markets / Capital Market News / Anand Rathi Wealth standalone net profit rises 31.85% in the December 2025 quarter

Anand Rathi Wealth standalone net profit rises 31.85% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 13 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 22.40% to Rs 279.43 crore

Net profit of Anand Rathi Wealth rose 31.85% to Rs 99.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.40% to Rs 279.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 228.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales279.43228.30 22 OPM %46.3445.73 -PBDT141.78107.27 32 PBT134.41102.03 32 NP99.8175.70 32

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

HCL Technologies consolidated net profit declines 11.22% in the December 2025 quarter

Shree Rajivlochan Oil Extraction standalone net profit declines 60.00% in the December 2025 quarter

Lotus Chocolate Company standalone net profit declines 96.24% in the December 2025 quarter

Gujarat Hotels standalone net profit declines 9.15% in the December 2025 quarter

ACE EduTrend reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 13 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story