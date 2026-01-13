Anand Rathi Wealth standalone net profit rises 31.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.40% to Rs 279.43 croreNet profit of Anand Rathi Wealth rose 31.85% to Rs 99.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.40% to Rs 279.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 228.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales279.43228.30 22 OPM %46.3445.73 -PBDT141.78107.27 32 PBT134.41102.03 32 NP99.8175.70 32
