HCL Technologies consolidated net profit declines 11.22% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.32% to Rs 33872.00 croreNet profit of HCL Technologies declined 11.22% to Rs 4076.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4591.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.32% to Rs 33872.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29890.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33872.0029890.00 13 OPM %21.8822.95 -PBDT7592.007171.00 6 PBT6465.006132.00 5 NP4076.004591.00 -11
