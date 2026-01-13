Home / Markets / Capital Market News / HCL Technologies consolidated net profit declines 11.22% in the December 2025 quarter

HCL Technologies consolidated net profit declines 11.22% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 13 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.32% to Rs 33872.00 crore

Net profit of HCL Technologies declined 11.22% to Rs 4076.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4591.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.32% to Rs 33872.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29890.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33872.0029890.00 13 OPM %21.8822.95 -PBDT7592.007171.00 6 PBT6465.006132.00 5 NP4076.004591.00 -11

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shree Rajivlochan Oil Extraction standalone net profit declines 60.00% in the December 2025 quarter

Lotus Chocolate Company standalone net profit declines 96.24% in the December 2025 quarter

Gujarat Hotels standalone net profit declines 9.15% in the December 2025 quarter

ACE EduTrend reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Stock Alert: HCL Tech, Tata Consultancy Services, TVS Supply Chain, PSP Projects

First Published: Jan 13 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story