Artemis Electricals & Projects consolidated net profit declines 69.47% in the December 2025 quarter

Sales decline 76.91% to Rs 4.26 croreNet profit of Artemis Electricals & Projects declined 69.47% to Rs 0.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 76.91% to Rs 4.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.2618.45 -77 OPM %30.5221.36 -PBDT1.303.87 -66 PBT1.003.52 -72 NP0.802.62 -69
