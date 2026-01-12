Avenue Supermarts consolidated net profit rises 18.27% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.32% to Rs 18100.88 croreNet profit of Avenue Supermarts rose 18.27% to Rs 855.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 723.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.32% to Rs 18100.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15972.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18100.8815972.55 13 OPM %8.087.62 -PBDT1443.481223.17 18 PBT1175.19995.05 18 NP855.92723.72 18
