AWL Agri Business consolidated net profit declines 34.53% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.47% to Rs 18602.67 croreNet profit of AWL Agri Business declined 34.53% to Rs 268.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 410.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.47% to Rs 18602.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16838.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18602.6716838.86 10 OPM %2.974.70 -PBDT500.42654.68 -24 PBT389.26546.24 -29 NP268.82410.57 -35
