Bluegod Entertainment standalone net profit rises 2108.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 4515.38% to Rs 12.00 croreNet profit of Bluegod Entertainment rose 2108.70% to Rs 5.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4515.38% to Rs 12.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.000.26 4515 OPM %84.2588.46 -PBDT10.110.23 4296 PBT6.340.23 2657 NP5.080.23 2109
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content