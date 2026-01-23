Home / Markets / Capital Market News / Buy Right Impex standalone net profit declines 87.50% in the December 2025 quarter

Buy Right Impex standalone net profit declines 87.50% in the December 2025 quarter

Sales reported at Rs 0.80 crore

Net profit of Buy Right Impex declined 87.50% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.80 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.800 0 OPM %-18.750 -PBDT0.010.11 -91 PBT0.010.11 -91 NP0.010.08 -88

First Published: Jan 23 2026 | 1:50 PM IST

