Central Depository Services (India) consolidated net profit rises 2.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 2:17 PM IST
Sales rise 9.43% to Rs 304.36 crore

Net profit of Central Depository Services (India) rose 2.48% to Rs 133.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 130.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.43% to Rs 304.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales304.36278.13 9 OPM %52.5057.76 -PBDT189.01181.35 4 PBT171.93168.38 2 NP133.33130.10 2

First Published: Jan 31 2026 | 2:17 PM IST

