Century Plyboards (India) consolidated net profit rises 9.27% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 12:07 PM IST
Sales rise 18.38% to Rs 1350.08 crore

Net profit of Century Plyboards (India) rose 9.27% to Rs 63.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.38% to Rs 1350.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1140.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1350.081140.47 18 OPM %12.6111.35 -PBDT140.69113.93 23 PBT92.3879.93 16 NP63.8758.45 9

First Published: Feb 05 2026 | 12:07 PM IST

