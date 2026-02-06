Challani Capital standalone net profit declines 79.49% in the December 2025 quarter

Sales decline 3.13% to Rs 0.31 croreNet profit of Challani Capital declined 79.49% to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.13% to Rs 0.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.310.32 -3 OPM %25.8125.00 -PBDT0.080.39 -79 PBT0.080.39 -79 NP0.080.39 -79
