Choksi Asia standalone net profit rises 868.18% in the December 2025 quarter

Sales rise 41.41% to Rs 12.26 croreNet profit of Choksi Asia rose 868.18% to Rs 2.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 41.41% to Rs 12.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.268.67 41 OPM %14.52-3.23 -PBDT2.210.42 426 PBT2.160.37 484 NP2.130.22 868
