Home / Markets / Capital Market News / Coforge consolidated net profit rises 16.10% in the December 2025 quarter

Coforge consolidated net profit rises 16.10% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.54% to Rs 4188.10 crore

Net profit of Coforge rose 16.10% to Rs 250.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 215.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.54% to Rs 4188.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3258.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4188.103258.10 29 OPM %17.4413.35 -PBDT702.60456.70 54 PBT531.80340.20 56 NP250.20215.50 16

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

TMF Holdings reports standalone net profit of Rs 254.84 crore in the December 2025 quarter

Godrej Finance standalone net profit rises 72.64% in the December 2025 quarter

Open Elite Developers standalone net profit rises 1390.91% in the December 2025 quarter

Sun Pharma receives DCGI approval for generic version of semaglutide injection

AXISCADES secures strategic contract from its Hyperscaler customer

First Published: Jan 23 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story