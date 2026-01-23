Home / Markets / Capital Market News / TMF Holdings reports standalone net profit of Rs 254.84 crore in the December 2025 quarter

TMF Holdings reports standalone net profit of Rs 254.84 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 9:16 AM IST
Sales decline 1.52% to Rs 24.60 crore

Net profit of TMF Holdings reported to Rs 254.84 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 40.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.52% to Rs 24.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.6024.98 -2 OPM %1296.3096.80 -PBDT254.93-40.68 LP PBT254.84-40.77 LP NP254.84-40.77 LP

First Published: Jan 23 2026 | 9:16 AM IST

