Comfort Fincap consolidated net profit rises 68.38% in the December 2025 quarter

Sales rise 32.16% to Rs 4.52 croreNet profit of Comfort Fincap rose 68.38% to Rs 2.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.16% to Rs 4.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.523.42 32 OPM %79.6574.27 -PBDT3.051.61 89 PBT3.031.59 91 NP2.291.36 68
