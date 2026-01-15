Home / Markets / Capital Market News / Comfort Intech reports consolidated net loss of Rs 0.41 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 32.95% to Rs 61.37 crore

Net loss of Comfort Intech reported to Rs 0.41 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 4.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.95% to Rs 61.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales61.3746.16 33 OPM %5.515.61 -PBDT1.333.74 -64 PBT1.093.58 -70 NP-0.414.19 PL

