Repco Home Finance consolidated net profit rises 2.01% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.88% to Rs 453.83 croreNet profit of Repco Home Finance rose 2.01% to Rs 115.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 113.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.88% to Rs 453.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 441.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales453.83441.12 3 OPM %89.8990.63 -PBDT159.24152.51 4 PBT148.97144.01 3 NP115.44113.17 2
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content