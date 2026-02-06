Associate Sponsors

Repco Home Finance consolidated net profit rises 2.01% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:11 AM IST
Sales rise 2.88% to Rs 453.83 crore

Net profit of Repco Home Finance rose 2.01% to Rs 115.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 113.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.88% to Rs 453.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 441.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales453.83441.12 3 OPM %89.8990.63 -PBDT159.24152.51 4 PBT148.97144.01 3 NP115.44113.17 2

First Published: Feb 06 2026 | 9:11 AM IST

