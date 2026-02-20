Home / Markets / Capital Market News / Credifin standalone net profit declines 1.69% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 20 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 20.27% to Rs 18.51 crore

Net profit of Credifin declined 1.69% to Rs 0.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.27% to Rs 18.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.5115.39 20 OPM %2.386.17 -PBDT0.440.95 -54 PBT0.440.95 -54 NP0.580.59 -2

First Published: Feb 20 2026 | 9:05 AM IST

