Data Patterns (India) standalone net profit rises 30.54% in the December 2025 quarter

Sales rise 47.92% to Rs 173.13 croreNet profit of Data Patterns (India) rose 30.54% to Rs 58.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 47.92% to Rs 173.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 117.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales173.13117.04 48 OPM %46.5546.16 -PBDT84.2062.22 35 PBT78.2858.75 33 NP58.3044.66 31
