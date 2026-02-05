Associate Sponsors

Deep Industries consolidated net profit rises 56.07% in the December 2025 quarter

Feb 05 2026
Sales rise 43.06% to Rs 221.50 crore

Net profit of Deep Industries rose 56.07% to Rs 68.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 43.06% to Rs 221.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 154.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales221.50154.83 43 OPM %45.2243.11 -PBDT105.7672.04 47 PBT90.1161.59 46 NP68.0643.61 56

First Published: Feb 05 2026 | 5:07 PM IST

