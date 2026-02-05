Associate Sponsors

Megastar Foods consolidated net profit rises 580.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 5:07 PM IST
Sales rise 52.33% to Rs 141.21 crore

Net profit of Megastar Foods rose 580.00% to Rs 3.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.33% to Rs 141.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales141.2192.70 52 OPM %6.716.38 -PBDT6.032.12 184 PBT3.720.61 510 NP3.060.45 580

First Published: Feb 05 2026 | 5:07 PM IST

