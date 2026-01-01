DEVIT wins order of Rs 1.90 cr

From Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Gujarat
Dev Information Technology (DEVIT) secured an order of Rs 1.90 crore from 'Directorate of Food and Civil Supplies' an Undertaking of Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Gujarat ' for Relational Database Management System Software (RDBMS) platform used in the digital portal for providing the following services:e-Rasan Application My Ration Mobile App & Portal Direct Benefit Transfer (DBT) Portal Jan Seva & Digital Sevasetu App
