Home / Markets / Capital Market News / DEVIT wins order of Rs 1.90 cr

DEVIT wins order of Rs 1.90 cr

Image
Last Updated : Jan 01 2026 | 2:31 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

From Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Gujarat

Dev Information Technology (DEVIT) secured an order of Rs 1.90 crore from 'Directorate of Food and Civil Supplies' an Undertaking of Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Gujarat ' for Relational Database Management System Software (RDBMS) platform used in the digital portal for providing the following services:

e-Rasan Application My Ration Mobile App & Portal Direct Benefit Transfer (DBT) Portal Jan Seva & Digital Sevasetu App

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

KEC International secures multiple orders worth Rs 1,050 cr

Shakti Pumps wins order of Rs 67.32 cr from Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam

Barometers trade sideways; IT shares rally

Eicher Motors CV sales climbs 25% YoY in December'25

Marsons secures Rs 22-cr domestic order from Cabcon India

First Published: Jan 01 2026 | 2:17 PM IST

Explore News

Next Story