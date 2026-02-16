Digjam standalone net profit declines 66.45% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.47% to Rs 6.98 croreNet profit of Digjam declined 66.45% to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.47% to Rs 6.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.985.35 30 OPM %12.1817.38 -PBDT0.900.39 131 PBT0.890.39 128 NP0.511.52 -66
