DRC Systems India consolidated net profit rises 53.80% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 1:52 PM IST
Sales rise 60.35% to Rs 27.18 crore

Net profit of DRC Systems India rose 53.80% to Rs 5.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 60.35% to Rs 27.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.95 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.1816.95 60 OPM %27.4129.62 -PBDT7.905.25 50 PBT6.174.08 51 NP5.463.55 54

First Published: Feb 04 2026 | 1:52 PM IST

