Dynacons Systems & Solutions announces strategic collaboration with Cygeniq Inc.

Last Updated : Feb 16 2026 | 2:16 PM IST
To deliver AI-driven cyber defense and AI governance solutions across India, Middle East & APAC

Dynacons Systems & Solutions announced a strategic collaboration with Cygeniq Inc., US-based Al-native cybersecurity firm, to deliver next-generation AI-driven cyber defense and AI governance solutions across India, Middle East, and the Asia-Pacific region.

The collaboration brings together Dynacons' strengths in security technology risk consulting, managed security services, and enterprise-scale delivery with Cygeniq's GenAl-powered cybersecurity platform and AI advisory capabilities. Together, Dynacons and Cygeniq aim to help organizations improve cyber resilience, enhance compliance readiness, and proactively address rapidly evolving digital threats.

First Published: Feb 16 2026 | 1:05 PM IST

